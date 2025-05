I Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incidente stradale in via Caponnetto a Motta Sant’Anastasia (CT)

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

1 Maggio 2025

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò del Comando Provinciale di Catania, è intervenuta poco dopo le sette di questa mattina, per un incidente stradale in via Andrea Caponnetto a Motta Sant’Anastasia.

Nell’incidente autonomo avvenuto per cause in corso di accertamento, una vettura Mercedes, ha impattato violentemente su un muro. All’interno viaggiava un ragazzo nato nel 2004.

Il giovane è stato trasportato all’ospedale San Marco dai sanitari del 118, accorsi da Misterbianco. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dello scenario e del mezzo.

Intervenuti anche militari dei Carabinieri e personale della Polizia Locale.