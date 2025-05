Morti i due Vigili del Fuoco dispersi

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

CHIETI, INDIVIDUATI I CORPI SENZA VITA DEI DUE VIGILI DEL FUOCO DISPERSI DA IERI SERA

Individuati dalle squadre del Soccorso Alpino i corpi purtroppo senza vita dei due vigili del fuoco dispersi da ieri sera in località Balzolo di Pennapiedimonte, nella provincia di Chieti.

Liberi dal servizio, con altri due colleghi erano usciti ieri per un’escursione. In salvo gli altri due colleghi. Entrambi i vigili del fuoco scomparsi, 43enni, erano in servizio nel comando di Chieti.

Sono in corso le operazioni per il recupero dei corpi.

——————————————–

VIGILI DEL FUOCO MORTI A CHIETI, IL CORDOGLIO DEL CAPO DIPARTIMENTO VISCONTI

“Ho appreso con grande dolore la notizia della scomparsa dei due vigili del fuoco a Pennapiedimonte, dopo aver seguito da ieri sera con apprensione l’esito delle ricerche” ha detto il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Prefetto Attilio Visconti. “Esprimo la mia più grande vicinanza alle famiglie dei due giovani, ai colleghi di Chieti e a tutto il Corpo Nazionale”.

“Occorre riconoscere la ferma volontà dei vigili del fuoco di mantenersi sempre in allenamento, anche quando sono fuori dal servizio, sempre con la passione che li spinge a migliorarsi per garantire al meglio la sicurezza e il soccorso al prossimo” ha aggiunto il Prefetto Visconti.

—————————————-

MORTE VIGILI DEL FUOCO, IL CORDOGLIO DEL SOTTOSEGRETARIO ALL’INTERNO PRISCO

“Profondo dolore per la scomparsa dei due vigili del fuoco dispersi, da ieri sera a Pennapiedimonte (CH), in attività non di servizio. I loro corpi sono stati purtroppo ritrovati senza vita.

Sincera vicinanza alle famiglie, ai colleghi e a tutti coloro che li hanno conosciuti”.

Emanuele Prisco, sottosegretario all’Interno con delega ai Vigili del fuoco

———————————–

MORTE VIGILI DEI FUOCO, IL CORDOGLIO DEL MINISTRO DELL’INTERNO PIANTEDOSI

“Oggi piangiamo la tragica scomparsa di due Vigili del Fuoco in provincia di Chieti. La notizia mi addolora profondamente. Ai loro familiari, ai colleghi e a tutto il Corpo dei Vigili del Fuoco va la mia più sincera vicinanza e gratitudine per il valore umano e professionale che hanno sempre rappresentato”.

Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno