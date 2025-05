Pennapiedimonte (Parco nazionale della Maiella), due pompieri dispersi nella forra dell’Avello

Spread the love

Si teme il peggio per due vigili del fuoco scomparsi in un’area particolarmente scoscesa nei pressi di Pennapiedimonte, in località Balzolo, all’interno del Parco nazionale della Maiella. Come riportato dal quotidiano Il Centro, il gruppo, composto da quattro operatori del comando provinciale di Chieti, era in escursione nella suggestiva ma insidiosa forra del fiume Avello, un canyon naturale noto per la sua bellezza e, purtroppo, anche per la sua pericolosità.

L’allarme è scattato ieri sera intorno alle 19:35, quando non è stato più possibile mettersi in contatto con i quattro escursionisti. Uno di loro è stato individuato in stato di ipotermia e tratto in salvo, mentre un altro è stato trovato illeso. Dei restanti due, però, al momento non si hanno notizie.

Le ricerche sono proseguite per tutta la notte, con il coinvolgimento del Centro di coordinamento soccorsi della prefettura di Chieti, attivato già alle 21.

Sul posto sono arrivati soccorritori specializzati in interventi su terreni difficili, supportati da elicotteri dei vigili del fuoco di Pescara. Presenti anche squadre del soccorso alpino e forze dell’ordine. La speranza è di riuscire a localizzare e mettere in salvo i due dispersi al più presto, prima che le condizioni ambientali rendano ancora più difficili le operazioni.

