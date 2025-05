Portogruaro, auto si schianta su un mezzo di manutenzione in un cantiere sulla A4: due morti

Spread the love



Èdi due morti il bilancio dell’incidente avvenuto poco dopo le 10 lungo di mercoledì lungo l’autostrada A4, poco prima dell’uscita di Portogruaro, in direzione Venezia. Un’auto ha iniziato a sbandare, forse a causa del malore del conducente, ha invaso la terza corsia chiusa per lavori (un cantiere temporaneo per la sistemazione delle barriere centrali) ed ha urtato un camion e un furgone fermi.

L’impatto è stato violentissimo. La vettura è andata praticamente distrutta. Morti sul colpo i due occupanti dell’auto. Ferito in modo non grave il conducente del furgone. L’auto ha avuto anche un principio di incendio, spento dal personale del cantiere. Sul posto elisoccorso, vigili del fuoco e polizia stradale. Si sono formate lunghe code in direzione Venezia, hanno già raggiunto i 4 km.