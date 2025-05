VIDEO – La frana di Boccassuolo sorvolata dai droni dei vigili del fuoco con sensori Lidar

Spread the love

Modena – Proseguono in questi giorni le attività di rilievo e monitoraggio della frana di Boccassuolo, nel comune di Palagano, in provincia di Modena. I vigili del fuoco sono impegnati insieme agli esperti del nucleo Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) del comando di Bologna, che hanno effettuato sorvoli con droni per mappare l’area interessata dal dissesto

L’intervento è realizzato in collaborazione con il gruppo di geologia applicata del Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia, coordinato dal professor Alessandro Corsini. L’attività è stata attivata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, che sta seguendo con attenzione l’evolversi del fenomeno.

I dati raccolti dai droni verranno ora elaborati per valutare dimensioni, dinamica ed evoluzione del movimento franoso, con l’obiettivo di fornire un supporto tecnico-scientifico utile alla pianificazione degli interventi e alla messa in sicurezza della popolazione residente nell’area montana.

