vigili del fuoco dispersi – Sono stati individuati, ma non sappiamo le loro condizioni.

Sono stati individuati i due vigili del fuoco dispersi a Balzolo nel Chietino, comune di Pennapiedimonte, dispersi da ieri sera durante un’escursione fuori dal servizio. I vigili si trovavano insieme ad altri due colleghi che sono stati rintracciati.

La prefettura rende noto che «è stato attivato fin dalla serata di ieri, su disposizione del prefetto Gaetano Cupello, il Centro per il coordinamento soccorsi, al quale hanno partecipato rappresentanti delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco di Chieti, del 118, dell’Agenzia regionale di protezione civile, oltre ai militari dell’Ufficio documentale di Chieti ed al nono reggimento Alpini dell’Aquila».

L’annuncio del ritrovamento è stato fatto dal sindaco di Pennapiedimonte, Rosalina Di Giorgio: «Si trovano in una forra del torrente Avello». Non si sa in che condizioni siano.

Le ricerche sono state piuttosto difficoltose a causa della conformazione morfologica del luogo. Impegnati personale specializzato dei vigili del fuoco e del soccorso alpino e speleologico, e da ulteriori unità provenienti dalle regioni limitrofe. Le ricerche sono concentrate lungo il fiume Avello. Nella zona sono presenti carabinieri, polizia e Guardia di Finanza.