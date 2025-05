Ancora in corso l’intervento dei vigili del fuoco per lo spegnimento dell’incendio divampato in un’azienda specializzata nel trattamento di rifiuti elettronici e plastici

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

ANGIARI (VR), – È ancora in corso l’intervento dei vigili del fuoco per lo spegnimento completo dell’incendio divampato nel pomeriggio di giovedì 1° maggio in un’azienda specializzata nel trattamento di rifiuti elettronici e plastici, situata in viale dell’Industria ad Angiari (VR). Nessuna persona è rimasta ferita.

Le squadre dei vigili del fuoco, provenienti dai comandi di Verona, Rovigo e Padova, sono impegnate con due autopompe, cinque autobotti, un’autoscala, due autobotti chilolitriche e il nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) per un totale di 20 operatori. Le fiamme hanno prevalentemente interessato il capannone principale dell’azienda dove era stoccato gran parte del materiale in lavorazione.

Le cause del rogo sono attualmente in fase di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco.

Presenti sul posto personale dell’Arpav per il monitoraggio ambientale e le forze dell’ordine.