Due interventi nel catanese – Incendio in abitazione ad Acireale – Incendio di rifiuti a Misterbianco

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

2 maggio 2025 – Intorno alle ore 12:30, una squadra del Distaccamento Nord dei Vigili del Fuoco di Catania è intervenuta per un incendio divampato all’interno di una proprietà privata in via Desiderio La Placa, a Misterbianco (CT).

L’incendio ha interessato una parte di un terreno di circa 1500 mq, dove erano presenti rifiuti di vario genere che hanno preso fuoco, generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

Incendio in abitazione ad Acireale – Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per effettuare i rilievi e gli accertamenti del caso.

Nel primo pomeriggio del 2 maggio 2025, alle ore 13:30 circa, una squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Acireale, appartenente al Comando Provinciale di Catania, è intervenuta per un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione sita in via Verga, ad Acireale (CT).

Le fiamme ha interessato una camera da letto situata al secondo piano fuori terra.

Le operazioni di spegnimento sono state tempestivamente eseguite, seguite dalla ventilazione dei locali e dalla messa in sicurezza.

Non si segnalano persone coinvolte.