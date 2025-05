Spread the love

Un garage trasformato in una trappola di fuoco e fumo. È successo a Grinzane Cavour, in viale Europa, poco dopo la mezzanotte. Un incendio ha devastato l’autorimessa di una palazzina, svegliando di soprassalto i residenti e mobilitando i Vigili del Fuoco di Alba e Bra, accorsi immediatamente sul posto. L’intervento è durato circa tre ore: una lotta serrata contro le fiamme per contenere l’incendio e salvare la struttura da danni irreversibili.

Il fumo, denso e veloce, si è infiltrato nei piani superiori della palazzina, costringendo i soccorritori a far evacuare gli inquilini. Tre persone sono rimaste intossicate: sono state trasportate d’urgenza all’ospedale di Verduno per accertamenti, ma fortunatamente le loro condizioni non sono gravi. Il rogo ha sollevato un’ondata di paura nel quartiere, anche se l’intervento tempestivo dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero agli appartamenti sovrastanti, contenendo l’emergenza.

Mentre l’area è stata messa in sicurezza, resta ancora ignota l’origine dell’incendio. Le cause sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco e delle autorità, che stanno conducendo indagini per fare chiarezza sull’innesco e sull’eventuale presenza di elementi sospetti. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.

https://www.giornalelavoce.it/news/cronaca/587460/inferno-nella-notte-garage-in-fiamme-tre-intossicati-portati-in-ospedale.html