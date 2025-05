Persona scomparsa sulla spiaggia della Golena – ritrovato il corpo senza vita

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

ACQUALAGNA (PU) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo le 12.30 per soccorrere una persona scomparsa in acqua nella zona della spiaggia della Golena. Sul posto si sono recate: la squadra VVF di Cagli, l’elicottero del Reparto volo di Arezzo e l’elicottero del Reparto volo di Bologna con a bordo i sommozzatori. Proprio quest’ultimi,dopo aver ispezionato la zona, alle ore 15 circa hanno ritrovato il corpo senza vita della persona sott’acqua riportandolo a riva a disposizione delle autorità competenti.

Al momento non ci sono immagini disponibili.

Dal Comando di Pesaro Urbino