Seminario sugli incidenti stradali con veicoli di nuova generazione

VIGILI DEL FUOCO

Venerdì 30 aprile, si è svolto presso il Comando dei Vigili del Fuoco un seminario operativo dedicato alla gestione degli incidenti stradali, organizzato congiuntamente dal personale del Corpo e dagli operatori sanitari del Suem.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è stato il rafforzamento della comunicazione e della cooperazione tra i due enti durante le operazioni di soccorso, in particolare nei contesti ad alta criticità come gli incidenti con coinvolgimento di veicoli di nuova generazione.

La giornata si è articolata in due fasi: una lezione teorica, focalizzata sulle modalità di intervento in caso di incendi e incidenti stradali complessi, seguita da due esercitazioni pratiche simulate. Queste simulazioni hanno consentito di mettere alla prova e affinare le tecniche operative, i tempi di risposta e il coordinamento tra le squadre coinvolte.

Al seminario hanno partecipato 15 vigili del fuoco e 20 operatori sanitari del Suem .

Un ringraziamento particolare va alle aziende Lukas, Makita, Ansell e Fox Knives, che hanno fornito le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle prove pratiche.