VIDEO – 2 Interventi – incendio ad annesso agricolo e incendio autovettura

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

MONTEFIORE DELL’ASO (AP) – INCENDIO ANNESSO AGRICOLO – Poco prima delle 8,30 di questa mattina due squadre dei Vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto, con quattro mezzi, sono intervenute per l’incendio di una rimessa. Dapprima si è provveduto a spegnere le fiamme che avevano coinvolto anche delle sterpaglie e successivamente gli operatori VF hanno rimosso la copertura dell’annesso in quanto il tetto era costruito in legno con anche pannelli isolanti disposti sotto le tegole.

Dal Comando di Ascoli Piceno

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) – INCENDIO AUTOVETTURA – Intorno alle 14,45 i Vigili del fuoco del distaccamento rivierasco sono intervenuti sulla sopraelevata per l’incendio di un’autovettura alimentata a gpl, nei pressi di un distributore di carburanti. Con l’ausilio di liquido schiumogeno i pompieri provvedevano ad estinguere le fiamme evitando che si potessero propagare all’area di servizio.

Dal Comando di Ascoli Piceno