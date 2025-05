VIDEO – Incendio camper all’interno di un campeggio

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

È terminato questa mattina intorno alle 8, con la bonifica e la messa in sicurezza dei mezzi e dell’area coinvolta dall’incendio, l’intervento presso il campeggio “Obelisco” in località Opicina a Trieste che dal pomeriggio di ieri ha impegnato due squadre dei Vigili del fuoco – una del distaccamento di Opicina e una della sede centrale – con 3 autobotti, una proveniente dal distaccamento di Monfalcone.

L’incendio, partito per cause ancora in fase di accertamento da una piazzola di un camper, si è propagato velocemente coinvolgendo tre roulotte e due autovetture parcheggiate nelle immediate vicinanze del primo mezzo andato a fuoco. Le fiamme hanno anche provocato l’esplosione di alcune bombole di GPL a servizio del camper e delle roulotte.

I Vigili del fuoco sono riusciti ad evitarne la propagazione alla pineta di alberi ad alto fusto e ad altri mezzi presenti nelle vicinanze.

Una persona ha riportato alcune ferite ed è stata presa in carico dal personale sanitario.

Sul posto, per quanto di competenza, Polizia di Stato, Carabinieri e e personale sanitario.