VIDEO – incendio del “Tune’z” di Cala Croce: è il momento della conta dei danni e delle indagini

Spread the love

È il momento della conta dei danni, ma anche dell’attività investigativa deputata a mettere dei punti fermi su quanto è accaduto ieri a Cala Croce dove le fiamme hanno praticamente divorato il “Tune’z”, uno dei simboli dell’estate lampedusana. Perché non c’è turista che non abbia mangiato o bevuto al “Tune’z”. L’intera isola, amministratori o ex amministratori in testa, in queste ore, si stanno stringendo – esprimendo solidarietà e incitandoli a ripartire – attorno ai due proprietari.