VIDEO – Verso il Conclave: i vigili del fuoco preparano il comignolo della Cappella Sistina

Cresce l’attesa in Vaticano per l’inizio del Conclave, che avrà ufficialmente inizio mercoledì 7 maggio. Questa mattina i Vigili del Fuoco hanno preparato il celebre comignolo sulla Cappella Sistina, dal quale usciranno le tradizionali fumate nere o bianche che indicheranno l’esito delle votazioni dei cardinali.

Mentre aumenta l’attesa tra i fedeli e gli osservatori internazionali, con gli ultimi preparativi tecnici, la macchina del Conclave si mette ufficialmente in moto.

