Spread the love

Si tratta, secondo la polizia, di uno stabile non residenziale in ristrutturazione. Le fiamme, riferiscono i pompieri in un comunicato, si erano sviluppate al pian terreno per poi raggiungere il tetto.

Una trentina di militi in totale, provenienti sia da Locarno che da Tenero, hanno lavorato incessantemente per contenere e spegnere l’incendio. Equipaggiati con apparecchi di protezione respiratoria, hanno contrastato le fiamme da più punti, anche dall’interno dello stabile.

Due persone sono state visitate dal personale dell’ambulanza del SALVA per inalazione di fumo. Stando alla polizia, si tratta di un’inquilina dell’edificio adiacente e di un pompiere.

Per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi, alcuni tratti di via della Posta e di via Luini sono stati chiusi al traffico. I danni sono ingenti.