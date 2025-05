Incidente sul lavoro alla Aristoncavi di Brendola: Operaio viene risucchiato da un macchinario: Raffaele Galano muore a 58 anni.

Spread the love

Aveva da poco iniziato il turno quando è rimasto incastrato nel macchinario che lo ha ucciso. Raffaele Galano, verso le 7, è scivolato, incastrandosi in una delle macchine dell’azienda Aristoncavi, di Brendola (Vicenza), di proprietà dell’industriale Leopoldo Destro.

Secondo alcune prime informazioni, l’operaio sarebbe deceduto mentre stava operando a un’apparecchiatura dell’impianto, forse dopo aver perso l’equilibrio ci è caduto dentro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, assieme allo Spisal dell’azienda Usl berica e i Carabinieri.

L’azienda: «Massima collaborazione per fare chiarezza» – Anche l’azienda diffonde una nota: «Aristoncavi è profondamente costernata per quanto accaduto questa mattina, e desidera esprimere la propria vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia del collaboratore che lavorava in azienda da oltre trent’anni. Le dinamiche dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità competenti alle quali l’azienda sta offrendo la massima collaborazione affinché si possa fare piena chiarezza nel più breve tempo possibile».

https://corrieredelveneto.corriere.it/notizie/vicenza/cronaca/25_maggio_05/incidente-sul-lavoro-alla-ariston-cavi-di-brendola-operaio-resta-incastrato-in-un-macchinario-e-muore-6ade42a5-e65a-41fa-a0a9-8a2ebca00xlk.shtml