Lima (PER), Celine Ludovica Delia è Vice-Campionessa del Mondo Junior di Pesistica nella categoria fino a 55kg

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Celine Ludovica Delia, atleta del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, conquista il titolo di Vice-Campionessa del Mondo Junior di Pesistica nella categoria fino a 55 kg in occasione dei Campionati mondiali di categoria in corso di svolgimento sulle pedane di Lima in Perù.

L’Azzurra, seguita dal C.R. Sebastiano Corbu, direttore tecnico della nazionale, è protagonista di una prova eccellente, dove sigla tutti i nuovi record italiani della categoria fino a 58 kg e si mette al collo tre medaglie: argento di strappo, bronzo di slancio e di nuovo argento nel totale.

Nella prova di strappo l’atleta dei Vigili del Fuoco è tra le ultime a salire sulla pedana, dove si presenta con 88 kg, sollevati senza esitazione in prima prova. Dopo aver fallito la seconda prova, riesce ad alzare in terza prova 91kg posizionandosi in seconda alle spalle della cinese Tingna Wei (94kg).

Nella prova di slancio, Delia si assicura la prima prova a 110 e poi rilancia con un’ottima alzata a 114kg. Fanno meglio di lei ancora la cinese Wei con 115kg e, a sorpresa, l’armena Grigoryan con 116kg, incontrata appena una settimana fa in occasione degli Europei assoluti.

Il totale di 205kg le consentono così di ottenere l’argento dietro all’imbattibile cinese Wei ma davanti all’armena Grigoryan.