Memorial Leonardo Scarpellini 2025 – torneo Old di Rugby

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Si è disputato ieri, sabato 3 maggio, il torneo Old di Rugby presso lo stadio Padovani a Firenze, in Viale Paoli, in occasione del Memorial di Leonardo Scarpellini, collega scomparso prematuramente.

In occasione della manifestazione i Vigili del fuoco, insieme all’Associazione Nazionale Vigili del fuoco Firenze e al Gruppo Storico, hanno allestito la Pompieropoli, con l’obiettivo far conoscere attraverso il gioco e il diveritmento i primi concetti della sicurezza ai bambini accorsi con le proprie famiglie.

Per il primo anno è stata formata la “Squadra 17”, una squadra di Rugbysti composta da Vigili del fuoco provenienti da diversi comandi della Toscana che, in breve tempo, hanno formato la squadra in ricordo del collega scomparso.

Il torneo disputato tra vari team è stato vinto dalla Squadra 17, riportando così il trofeo in Toscana dove resterà fino al prossimo anno e che, di mese in mese, sarà ospite di uno dei comandi della regione. Il trofeo è stato consegnato dal direttore regionale dei Vigili del fuoco della Toscana, Marco Frezza.

La manifestazione ha consentito di donare € 3500 ad un’associazione presente alla manifestazione per la ricerca delle malattie rare.