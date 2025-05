VIDEO – Porto Torres, a fuoco un capannone nella zona industriale 

Spread the love

Porto Torres Un grosso incendio, scoppiato poco dopo le 13 nella zona industriale, ha fatto scattare i soccorsi. A prendere fuoco uno dei capannoni ex Safisarda. La ditta aveva chiuso i battenti 12 anni fa. Al suo posto per anni aveva svolto la sua attività la European Global service, specializzata nella produzione di fertilizzanti, ma oggi non più presente

Altri due locali sempre dello stesso complesso ex Safisarda, non interessati dalle fiamme, sono occupati da una ditta di autotrasporti e da un’officina metalmeccanica. Sul posto quattro mezzi dei vigili del fuoco, la polizia locale, l’ambulanza dell’Avis, i carabinieri. Secondo le prime informazioni erano in corso dei lavori di impermeabilizzazione del tetto con l’utilizzo di catrame. Una scintilla potrebbe avere innescato il rogo. (gav.mas.)

