Vigili del fuoco deceduti a Chieti, Marsilio in visita al Comando provinciale

Il presidente della giunta regionale dell’Abruzzo, Marco Marsilio, questa mattina si è recato nella sede del comando provinciale dei vigili del fuoco in via Masci per esprimere la propria vicinanza dopo la tragedia che ha investito i vigili del fuoco. “Oggi ho fatto visita al comando provinciale di Chieti, portando loro il mio saluto e il mio cordoglio per quanto accaduto ai loro colleghi, deceduti in un incidente mentre erano impegnati in un’escursione. Con la mia presenza ho voluto offrire l’abbraccio e il saluto dell’intera regione” ha dichiarato Marsilio.

Domani e dopodomani saranno eseguite le autopsie sulle salme di Emanuele Capone e Nico Civitella, deceduti durante un’escursione in una forra a Pennapiedimonte la settimana scorsa. La procura di Chieti ha aperto un fascicolo contro ignoti in cui si ipotizza il reato di omicidio colposo.