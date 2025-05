Crolla il tetto di un edificio abbandonato, paura a Boltiere

Spread the love

Paura nella notte a Boltiere. Alcuni minuti dopo le 3 di martedì 6 maggio in vicolo Orefici è crollato il tetto di un edificio abbandonato.

Fortunatamente non si registrano feriti. I detriti della copertura dell’abitazione sono finiti in strada ma, anche a causa dell’ora in cui è avvenuto il cedimento, non hanno coinvolto persone.

Per mettere in sicurezza l’area sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Protezione civile. Sul posto anche il sindaco Osvaldo Palazzini. Rimangono ancora da chiarire le cause del crollo.

