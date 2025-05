Furgonme fuori strada a rischio ribaltamento

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico urgente questa mattina in Valbrona via Battisti per segnalazione mezzo fuori strada.

All’arrivo in posto si riscontrava un furgone che dopo aver effettuato una consegna presentava le ruote fuori sede stradale, impossibilitato a proseguire e con rischio di ribaltamento all’interno di un giardino di abitazione.

I VVF pertanto hanno provveduto dapprima alla messa in sicurezza eppoi al ricollocamento in carreggiata ai fini della prosecuzione del viaggio. Non si segnalano persone coinvolte