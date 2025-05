Incidenti stradali nel pomeriggio

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

FANO – Alle ore 15:30 circa la squadra dei Vigili del Fuoco di Fano è intervenuta in A14 sulla rampa di uscita del casello di Pesaro. Coinvolti nell’incidente un camion e un’auto. La squadra VVF ha provveduto, insieme al personale sanitario del 118, ad estrarre la persona della vettura ed ha mettere in sicurezza i veicoli coinvolti. Intervenuta anche l’eliambulanza. L’ autostrada è stata chiusa al traffico per circa un’ora.

CAGLI – Alle ore 15:50 circa la squadra dei Vigili del fuoco di Cagli è intervenuta in località Cerreto per soccorrere una persona che alla guida della sua auto è finita fuori strada precipitando in una scarpata di circa 10 metri. La squadra VVF sul posto ha collaborato con il personale 118 all’estrazione e alla stabilizzazione del ferito per il successivo trasporto sull’eliambulanza.

Dal Comando di Pesaro Urbino