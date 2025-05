Soccorso a persona infortunata in zona impervia

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

FERMIGNANO (PU) – Nel pomeriggio di oggi, verso alle ore 16, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in località Furlo per prestare soccorso a un ragazzo che, dopo essere scivolato per alcuni metri in una zona impervia, ha contattato direttamente la Sala Operativa di Pesaro.

Sul posto sono intervenute la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) del comando di Pesaro, la squadra dei Vigili del Fuoco di Cagli, il personale del Soccorso Alpino e i sanitari del 118, supportati anche da un’eliambulanza.

Una volta localizzata la persona infortunata, i soccorritori l’hanno raggiunta, stabilizzata e, dopo aver ripulito l’area per consentire le manovre in sicurezza, è stata recuperata con l’elicottero e trasportata all’ospedale per le cure del caso.

Dal Comando di Pesaro Urbino