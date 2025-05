Appicca il fuoco alla casa della ex fidanzata

Spread the love

cominciata come una dura discussione tra ex fidanzati, è proseguita con un incendio ed è terminata con un arresto: è quanto accaduto all’alba di ieri, martedì 6 maggio, a Cavedago. In manette è finito un ventenne, arrestato con l’accusa di aver appiccato il fuoco alla casa in cui vivono la ex e la madre della stessa.

Ad intervenire i vigili del fuoco di Cavedago, Andalo, Fai della Paganella e Spormaggiore, giunti sul posto (Maso Canton, a duecento metri dalla caserma di Cavedago), con le fiamme che hanno interessato prima una catasta di legno nel seminterrato e poi un divano al primo piano.

“Un intervento tempestivo e rapido, grazie al quale nel giro di un’ora è stata messa sotto controllo la situazione, evitando che degenerasse, e limitati contestualmente i danni. Dopo aver domato i due principi di incendio, i pompieri hanno provveduto alla ventilazione dei locali (il primo piano è stato completamente invaso dal fumo) e condotto le necessarie verifiche con la termocamera per scongiurare la presenza di ulteriori focolai. A coordinare le varie operazioni, il comandante del corpo di Cavedago, Lorenzo Viola. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito” hanno spiegato i vigili del fuoco.

Secondo quanto emerso, dopo la discussione il giovane avrebbe dato fuoco alla legnaia, entrando successivamente nell’appartamento e bruciando pure il divano. Mamma e figlia sono riuscite a salvarsi scappando subito all’esterno dell’abitazione.

Che il rogo non fosse accidentale i vigili del fuoco e i carabinieri l’hanno capito subito. Così, dopo la testimonianza fornita dalle due, il ventenne è stato arrestato