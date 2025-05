Camera dei Deputati AC 1074 esclude Vigili del Fuoco da localizzazione persone disperse 

Spread the love

COMUNICATO STAMPA

(DIRE) Roma, 5 mag. – “Così come è stata licenziata dalla commissione Giustizia della Camera dei Deputati, la proposta di legge A.C. 1074, presentata dall’on. Alberto Bagnai e attualmente in Aula con relatore l’on. Simonetta Matone, esclude i Vigili del Fuoco dal poter richiedere direttamente, in situazioni di emergenza, i dati necessari alla localizzazione di persone disperse, affidando esclusivamente alle Forze di Polizia questa facoltà”.

Lo denuncia Marco Piergallini, segretario generale del Conapo, Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco, in una nota inviata al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e ai gruppi parlamentari della Camera, ricordando “il ruolo cruciale e storico del Corpo Nazionale nella gestione immediata delle emergenze e della tutela della sicurezza pubblica”.

Il Conapo chiede “una modifica immediata al disegno di legge A.C. 1074, attualmente in discussione alla Camera, che riguarda l’accesso urgente ai dati telefonici e telematici per la localizzazione delle persone in pericolo.

Questa procedura costringe i Vigili del Fuoco a un’inutile e rischiosa intermediazione, con il pericolo di perdere tempo prezioso in momenti critici per salvare vite umane. Chiediamo che sia previsto l’accesso diretto ai dati di localizzazione anche per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quando si tratta di vite umane da soccorrere“.

“Non possiamo rischiare ritardi burocratici che potrebbero costare vite umane, come nel caso di escursionisti dispersi o persone intrappolate a seguito di eventi calamitosi. È indispensabile garantire immediatezza e autonomia operativa al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per intervenire tempestivamente e salvare vite umane”, conclude la nota sindacale del Conapo. (Com/Mtr) Dire 11:01 05-05-25 NNNN