Corso regionale patenti seconda categoria

VIGILI DEL FUOCO

Con la settimana di Guida su Terreno non preparato si è concluso il corso regionale per il conseguimento della patente ministeriale di II^ categoria organizzato dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia.

Due le sedi didattiche del corso: Udine per il personale dei Comandi VV.F. di Pordenone e Udine e Trieste per il personale dei comandi VV.F. di Gorizia e Trieste.

Dopo il corso, della durata di 4 settimane sono 19 i discenti, dei 4 comandi della regione, che hanno superato tutte le prove teoriche e pratiche e quindi hanno conseguito la patente che li abilita alla guida di mezzi pesanti.

Il corso di guida su terreno non preparato presso la sede didattica di Trieste si è svolto in un terreno recintato di proprietà del comune dato in concessione all’ ASD Nord Est 4X4 Trieste che grazie ad una consolidata collaborazione con il comando dei Vigili del fuoco di Trieste concede gratuitamente la pista per lo svolgimento dei corsi ed addestramenti.