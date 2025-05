Frana a Genova Sturla e Rapallo dopo le forti piogge blocco strade e interventi dei vigili del fuoco

Spread the love

Negli ultimi giorni si sono registrate piogge intense nel levante ligure, con conseguenze significative sulla viabilità locale. A Genova sturla, un muraglione di contenimento è crollato in via Vittorino Era, travolgendo un’auto e uno scooter parcheggiati. Non si registrano però feriti. Allo stesso tempo, a Rapallo, un movimento franoso ha interessato via Passalacqua, causando la chiusura della strada. Vigili del fuoco e polizia locale sono intervenuti per mettere in sicurezza le zone e liberare il passaggio.

Il maltempo ha determinato una frana nella zona di Genova sturla, in via Vittorino Era, durante le ore successive a forti precipitazioni. Il cedimento di un muraglione di contenimento ha generato uno smottamento che ha travolto due veicoli: un'automobile e uno scooter che erano parcheggiati nelle vicinanze. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute tempestivamente mettendo in campo un escavatore per la rimozione dei detriti e la messa in sicurezza dell'area. La polizia locale ha provveduto a chiudere temporaneamente la strada, per impedire il transito e permettere agli operatori di lavorare in sicurezza.

