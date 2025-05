Rosignano | Paura alle Morelline, capannone in fiamme: intervengono i vigili del fuoco

Spread the love

Paura nella zona industriale delle Morelline, a Rosignano, dove intorno alle 23.30 di ieri martedì 6 maggio un capannone è andato in fiamme. Alcuni residenti della zona hanno visto il fuoco e hanno subito contattato la centrale unica delle emergenze che ha inviato sul posto due ambulanze della Pubblica Assistenza di Rosignano, di cui una con il medico del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.