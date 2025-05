Un uomo ossessionato dai pompieri dà fuoco alla sua casa solo per vedere i suoi idoli in azione

Spread the love

Un uomo del Regno Unito è stato condannato a una pena detentiva sospesa dopo aver ammesso di aver appiccato il fuoco alla propria abitazione due volte in una notte solo per poter vedere i vigili del fuoco in azione.

Gli incendiari sono ossessionati dal fuoco, ma il ventiseienne James Brown, originario del Northumberland, nel Regno Unito, è stato descritto come un’ossessione e un fascino per i vigili del fuoco, piuttosto che per gli incendi. In un mondo ideale, sarebbe lui stesso un vigile del fuoco, ma le cose non sono andate così, quindi si è accontentato di ammirare i vigili del fuoco da lontano e di chiamare i vigili del fuoco incessantemente. Quando questo non gli è più bastato, ha iniziato a dare fuoco alla propria casa solo per vedere i vigili del fuoco in azione.

Secondo i verbali del tribunale, James Brown ha filmato i vigili del fuoco mentre si precipitavano a spegnere l’incendio e sembrava piuttosto entusiasta della loro presenza nella sua proprietà. Un semplice controllo dei precedenti ha dimostrato che il ventiseienne aveva chiamato i vigili del fuoco 80 volte nei 12 mesi precedenti, e lo stesso Brown si è infine dichiarato colpevole di due capi d’imputazione per incendio doloso, pur essendo stato incosciente nel valutare se la vita di qualcuno fosse in pericolo.