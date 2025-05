VIDEO – A Louisville, un camionista è rimasto sospeso in autostrada dopo un incidente.

Spread the love

A Louisville, un camionista è rimasto appeso a un’autostrada dopo un incidente. I primi soccorritori sono accorsi sul posto per salvarlo dal terrificante incidente. Il capo dei vigili del fuoco di Louisville afferma di aver già assistito a un’operazione di questo tipo. Emilie Ikeda di NBC News ci racconta di più.

È stata una scena da infarto a Louisville, Kentucky. La cabina di un autoarticolato incidentato pendeva precariamente da un cavalcavia sulla I-65, con l’autista all’interno. Lo si può sentire mentre implora aiuto in una chiamata emozionante al 911 di domenica mattina.

“Sono solo appeso al ponte, non voglio morire”, ha detto l’autista.”Se non sopravvivo, puoi lasciare la registrazione alla mia famiglia?” chiese l’autista. Dall’altra parte c’era Martyna Wohner, che lo rassicurò per oltre 18 minuti di telefonata. “Ti tireranno fuori”, disse.