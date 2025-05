Incendio in una palazzina a Gretta: 6 in ospedale, grave un’anziana

Spread the love

Incendio nella notte a Gretta, in una palazzina di via dei Carmelitani, a Trieste: stabile evacuato, 12 persone controllate per intossicazione, di cui 6 trasportati all’ospedale di Cattinara. La più grave, ora in Rianimazione è l’anziana che si trovava all’interno dell’appartamento al terzo piano in cui è avvenuto lo scoppio che ha originato il rogo.

La donna, 79 anni, intubata in via preventiva per aver inalato un gran quantità di fumo, è in Rianimazione. In casa con lei c’era anche il nipote, intossicato in modo più lieve, e una cagnolina, tratta in salvo e ora presa in custodia da un altro residente.

https://www.ilpiccolo.it/cronaca/incendio-gretta-via-carmelitani-palazzo-evacuato-trieste-k0z7bn1p