Rogo in un’azienda di vernici nella zona industriale di Brescia

Spread the love

Il rogo è scoppiato nella notte: diverse squadre dei Vigili del fuoco sul posto, allertata anche Arpa. Situazione sotto controllo ma nube nera visibile anche da grande distanza

Vasto incendio nella notte nella zona industriale di Brescia, dove un’azienda di produzione di vernici ha fatto registrare un rogo di prodotti chimici. Dal sito industriale di via Brixia Zust si è levata una densa colonna di fumo nero, notata anche a grande distanza, che in breve ha dominato tutto il cielo.

Le prime luci dell’alba si sono così fuse con il blu dei lampeggianti di Vigili del fuoco, Carabinieri e ambulanze che sono state inviate sul posto. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso ma la situazione secondo il Comando di via Scuole è sotto controllo. Data la natura del rogo è anche stata allertata Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, ma non dovrebbero esserci conseguenze ambientali di rilievo. Non si segnalano nemmeno intossicati o ustionati..

https://www.giornaledibrescia.it/cronaca/incendio-azienda-vernici-brescia-nube-nera-takbba2o