Aumento bollette: quali sono i costi che incidono sul totale

Le bollette sembrano essere in costante aumento, mettendo i consumatori in una situazione molto delicata. L’esecutivo, forse, avrebbe dovuto confermare le agevolazioni fiscali adottate dai loro predecessori, invece di approvare un disegno di legge che sembra essere insufficiente sotto diversi aspetti.

Numerose famiglie italiane, pur non vivendo in condizioni di povertà assoluta, si vedono costrette a ridurre i consumi per contenere le spese e fanno i conti con costi energetici elevati, appare discutibile la scelta del Governo di reintrodurre oneri fiscali che incidono pesantemente sulle utenze domestiche.

L’esecutivo ha deciso di ripristinare sulla fornitura elettrica i cosiddetti “Oneri Generali di Sistema”, ovvero una componente che incide per circa il 20% sul costo complessivo della bolletta, rappresentando una vera e propria tassa indiretta sull’energia. A ciò si aggiunge l’incremento dell’IVA sul gas naturale, che è passata dal 5% al 22%, con un impatto economico significativo, sia per le famiglie sia per il sistema produttivo nel suo complesso. Questi aumenti si traducono in una pressione aggiuntiva di diverse decine di miliardi di euro, con effetti a catena anche sui costi di produzione e distribuzione, determinando un ulteriore incremento dei prezzi al consumo.

Si tratta, a nostro avviso, di un provvedimento che va a lambire negativamente il potere d’acquisto delle famiglie italiane, già provate da retribuzioni stagnanti e da trattamenti pensionistici non totalmente adeguati all’inflazione. Un aggravio che rischia di compromettere la coesione sociale e di alimentare ulteriormente il disagio economico dei nuclei familiari. Occorre quindi intervenire in maniera rapida ed energica per scongiurare ulteriori conseguenze negative.

