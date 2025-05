Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Alle ore 22.40 circa del 8 maggio 2025, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano (UD) è intervenuta in una strada sterrata nei pressi della SR 252, Napoleonica, nel territorio comunale di Palmanova (UD) per l’incendio di un camper.

All’arrivo sul posto dei Vigili del fuoco il mezzo era completamente avvolto dalle fiamme, i VV.F. hanno iniziato le operazioni di spegnimento abbattendo le fiamme prima che si propagassero alla vegetazione circostante.

Spento l’incendio i Vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica delle parti bruciate, alla messa in sicurezza dell’area e si sono accertati che all’interno del camper, andato completamente distrutto, non vi fossero persone o animali. Sul posto, per quanto di competenza i Carabinieri.