VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente oggi alle 12.30 circa in Fenegrò via Milano per incidente stradale.

I vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Appiano Gentile intervenuti con due mezzi hanno estratto dall’abitacolo della vettura finita fuori strada un uomo portato in ospedale a Saronno in codice rosso