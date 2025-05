Quattro veicoli incendiati a Servola, due ustionati: il piromane immortalato dalle telecamere

Spread the love

Quattro veicoli incendiati e due persone ustionate nel tentativo di salvare la loro auto dalle fiamme. È il bilancio dell’incendio divampato nella notte a Servola, in via Giardini.

La chiamata al 112 è scattata poco prima delle 3, quando i residenti si sono accorti delle fiamme. In pochi minuti è intervenuta una squadra di Vigili del fuoco seguita da un’ambulanza e dalle Volanti della Questura. Due persone, nel tentativo di spostare una macchina, sono rimaste ustionate. Soccorse sul posto dai sanitari, sono state trasportate all’ospedale di Cattinara. Le loro condizioni, fortunatamente, non sembrano gravi.

I pompieri hanno spento le fiamme e ora sono in corso le indagini per definire i contorni dell’episodio e risalire all’identità del presunto piromane. Saranno le indagini, affidate alla Polizia di Stato, a chiarire se l’episodio di stanotte sia collegato ad altri incendi dolosi scoppiati in città nei mesi scorsi.

Nessun dubbio, comunque, sul fatto che il rogo di Servola sia doloso. La conferma arriva dalle telecamere private puntate sul parcheggio condominiale. Gli occhi elettronici hanno ripreso l’intero raid incendiario.

