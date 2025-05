VIDEO – Crolla il palco a un concerto per la festa della mamma: sette feriti

Spread the love

CITA’ DEL MESSICO – Momenti di panico giovedì 8 maggio durante un concerto all’aperto organizzato a Città del Messico per la Festa della Mamma. Un colpo di vento ,violento, ha fatto crollare parte della struttura metallica del palco, provocando il ferimento di sette persone. Due dei feriti sono stati trasportati in ospedale, mentre gli altri hanno ricevuto assistenza medica sul posto. Secondo le autorità, la struttura era stata montata per un evento musicale dedicato alla celebrazione della ricorrenza.