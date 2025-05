Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI MACERATA

TOLENTINO (MC) – DISSESTO STATICO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 19 nella zona centrale di Tolentino per il crollo parziale di un edificio in cui si stavano eseguendo dei lavori di consolidamento. Sul posto è intervenutela la squadra VVF di Tolentino, con il supporto di personale da Macerata anche con il Funzionario di servizio, che ha effettuato le verifiche per scongiurare la presenza di persone coinvolte. In via precauzionale una famiglia di quattro persone è stata evacuata fino al termine delle verifiche necessarie.