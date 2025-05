È accaduto ad un’azienda di stoccaggio e trattamento rifiuti lungo la SS96. Provvidenziale l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco

Spread the love

Due incendi nella stessa azienda a distanza di 6 mesi, un terzo 4 anni prima. E quanto accaduto ad un’azienda di stoccaggio e lavorazione rifiuti situata lungo la SS96 nella zona di Palo del Colle. Apprensione e preoccupazione legittimi ma per fortuna questa volta l’incendio è stato domato rapidamente, senza compromettere l’ambiente.

Ci sono volute comunque 2 squadre di Vigili del Fuoco, un carro schiuma e un carro bombole per domare il fuoco che si stava facendo largo tra i rifiuti. il tempestivo intervento ha evitato la propagazione delle fiamme e le emissioni nocive per la salute e per l’ambiente.

