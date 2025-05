Incendio di un tetto a Mezzane di Sotto

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Alle 21 del giorno 12 maggio scorso i Vigili del fuoco sono intervenuti in via dei Monti, in località Castagne’ di Mezzane di Sotto, per fronteggiare l’incendio che era divampato in un’abitazione.

Le fiamme hanno interessato entrambe le falde del tetto in legno, per una superficie di circa 200 mq. Le operazioni delle squadre, intervenute dalla sede centrale di Verona e da distaccamenti, sono state rese difficili dal vento che soffiava nella zona collinare ma hanno valso la salvaguarda del resto della struttura e della casa attigua.

L’intervento è terminato a notte inoltrata.