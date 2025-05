Messina, Incendio in un capannone industriale a Larderia Inferiore: Vigili del fuoco al lavoro dalle prime ore del mattino

Spread the love

Dalle 3:30 di questa mattina, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Messina sono impegnati in un vasto incendio che ha interessato un capannone industriale situato in contrada Casicelle, nella zona di Larderia Inferiore, a ridosso dell’area ASI. Le fiamme, visibili anche a distanza, hanno richiesto l’intervento di numerose squadre di soccorso. Sul posto sono giunti tempestivamente i Vigili del fuoco dalla sede centrale e dal distaccamento nord. Impegnati nei soccorsi anche mezzi speciali: un’autoscala, due autobotti, un carro aria e un carro schiuma. L’intervento, ancora in corso, è coordinato dal DTS, il Direttore Tecnico dei Soccorsi, che sta dirigendo le operazioni per circoscrivere le fiamme ed evitare che l’incendio si propaghi alle strutture adiacenti. Al momento non si segnalano feriti. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

