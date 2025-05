Quando la solidarietà unisce le forze

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI RECOARO

Oggi è stata una giornata impegnativa, che ha messo alla prova il nostro territorio ma anche la nostra capacità di reazione. Nonostante ciò la macchina operativa del Comune di Recoaro Terme si è attivata rapidamente e con efficacia. Dalle prime luci del giorno squadre tecniche, Protezione Civile, personale comunale, ditte e volontari hanno lavorato senza sosta. Ringrazio di cuore tutti: i volontari del Gruppo AiB Protezione Civile Recoaro Terme , i Volontari Vigili del fuoco Recoaro Terme , gli operai comunali, il personale dell’Ufficio Tecnico ei Carabinieri della stazione di Recoaro. Presso il distaccamento dei Volontari Vigili del fuoco è stato attivato, in accordo con questi e la Prefettura, un presidio sanitario straordinario per garantire assistenza in caso di necessità. Ricordo a tutti i cittadini di continuare a segnalare le situazioni di rischio all’Ufficio Tecnico, mentre gli aggiornamenti in tempo reale verranno comunicati tramite i canali ufficiali del Comune. Noi continueremo a monitorare la situazione ea intervenire dove necessario, mantenendo alta l’attenzione. Armando Cunegato

Questa lunga giornata è giunta a termine e quello che sento di dover dire è GRAZIE di cuore a tutta la comunità di Recoaro Terme! Grazie a tutti coloro che si sono prodigati con impegno e generosità per affrontare insieme gli eventi che ci hanno colpito. La risposta è stata straordinaria: una vera mobilitazione di comunità, che ha visto in prima linea il Gruppo AiB Protezione Civile Recoaro Terme , con i loro volontari sempre presenti e instancabili, gli operai ei tecnici comunali, che hanno girato in lungo e in largo il territorio per risolvere le principali criticità. Grazie ai Volontari Vigili del fuoco Recoaro Terme impegnati in diversi fronti in tutta la Valle dell’Agno. Grazie a tutti i cittadini che si sono rimboccati le maniche e alle ditte del territorio che, senza esitazione, hanno offerto il proprio aiuto e messo a disposizione mezzi, tempo e competenze. Questa giornata ci ha ricordato ancora una volta quanto sia forte il senso di comunità che ci unisce: quando servono, sappiamo esserci gli uni per gli altri. Grazie davvero a tutti. Ilaria Sbalchiero