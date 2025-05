VIDEO – XXXVII Salone Internazionale del Libro, a Torino dal 15 al 19 maggio. Vigili del Fuoco presenti con stand e attività 

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Si apre il 15 maggio la XXXVII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Quest’anno il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sarà presente con uno stand espositivo e con attività che permetteranno al pubblico di partecipare ad una operazione di soccorso in prima persona e di essere “pompieri” per un giorno. Sarà possibile fino al 19 maggio, grazie a visori per la realtà virtuale, effettuare simulazioni di interventi in situazione di emergenza e immergersi così in veri scenari operativi.

Tra le iniziative più apprezzate delle passate edizioni, anche quest’anno sarà presente negli spazi esterni del Salone la “Casa degli Errori”: un’installazione interattiva che riproduce un ambiente domestico realistico, progettata e realizzata grazie anche al supporto INAIL, per sensibilizzare il pubblico sui potenziali pericoli presenti tra le mura di casa.

I visitatori avranno l’opportunità di esplorare gli ambienti della casa e imparare a riconoscere situazioni di rischio, spesso sottovalutate nella vita quotidiana. Il percorso didattico è reso possibile grazie al prezioso contributo del personale dell’ANVVF (Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco) e dei volontari del CNVVF (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), sempre pronti a fornire spiegazioni, consigli pratici e dimostrazioni dal vivo.

Un’esperienza coinvolgente e formativa, rivolta a grandi e piccoli, che unisce educazione alla sicurezza e partecipazione attiva in un contesto stimolante e protetto.