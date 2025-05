I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania presenti alla manifestazione “Corri Catania”

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

in occasione della manifestazione a scopo benefico “Corri Catania 2025”, che ha visto la partecipazione di migliaia di cittadini in una corsa non competitiva tra le vie del centro storico, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania ha preso parte all’evento con una presenza significativa e altamente simbolica.

Presso il Piazzale delle Carrozze, all’interno della storica Villa Bellini, sono stati allestiti stand e presìdi informativi dedicati alle principali specializzazioni operative del Corpo: NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), SAF (Speleo Alpino Fluviale), CRA (Contrasto Rischio Acquatico), USAR (Urban Search and Rescue) e TPSS (Tecniche di Primo Soccorso Sanitario).

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per avvicinare la cittadinanza al mondo dei Vigili del Fuoco, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino le attività specialistiche svolte quotidianamente dal personale operativo.

La partecipazione a eventi come “Corri Catania” rafforza il legame tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il territorio, contribuendo alla promozione della cultura della sicurezza, della prevenzione e del soccorso tecnico urgente