Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente oggi alle 15.10 circa per incidente stradale a Carbonate via Papa Giovanni XXIII.

Due autovetture coinvolte con solo i conducenti a bordo già alle cure del 118 all’arrivo in posto dei vigili del fuoco del distaccamento di Appiano Gentile.

in posto anche una squadra VVF dalla sede centrale di via Valleggio per le operazioni di messa in sicurezza