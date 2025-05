Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Alle ore 15 circa, di ieri la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cividale (UD) è intervenuta in Via Buttrio a Remanzacco (UD) per un incidente stradale tra due autovetture.

I Vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno utilizzato cesoie e divaricatori oleodinamici per tagliare le lamiere dell’abitacolo, di una delle due vetture coinvolte nell’incidente e aprire un varco dal quale, operando in piena sinergia con il personale sanitario, hanno estratto dal veicolo la conducente che poi è stata elitrasportata all’ospedale. Anche la donna che si trovava alla guida della seconda autovettura coinvolta nell’incidente, è stata presa in carico dal personale sanitario.

Terminato il soccorso alle ferite i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell’area del sinistro.