Perde il controllo del trattore e viene schiacciato: morto agricoltore nel riminese

Una vera e propria disgrazia è avvenuta a Montefiore Conca, in provincia di Rimini, dove un agricoltore di 72 anni è deceduto, schiacciato dal proprio trattore sulla Strada Provinciale 84, in via Pedrosa. L’incidente risale a ieri sera, quando l’uomo, alla guida del mezzo, stava trasportando un trattore cingolato. Trovatosi vicino ad una curva a gomito, avrebbe perso improvvisamente il controllo del veicolo e sarebbe precipitato in una scarpata nei pressi del ristorante De Nir. Prima di capovolgersi e cadere nel burrone, il mezzo avrebbe abbattuto un albero e una siepe.

A segnalare l’accaduto alle autorità alcuni automobilisti di passaggio, che si sono accorti del trattore rovesciato. Sul posto si è precipitato il 118 per provare a salvare la vita del 72enne, che, però, si trovava già in arresto cardiaco. Nel frattempo, i medici avevano chiesto all’eliambulanza di Bologna d’intervenire, ma purtroppo i tentativi di rianimazione del personale sanitario sono andati a vuoto. Insieme a loro erano presenti anche i Vigili del Fuoco di Cattolica

FANPAGE.IT