Previdenza, INPS istituisce Polo Nazionale per i Vigili del Fuoco

VIGILI DEL FUOCO

È stato istituito presso l’INPS il Polo nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco, una nuova struttura progettata per ottimizzare i tempi di consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative e migliorare l’erogazione delle prestazioni pensionistiche. Questo Polo si occuperà anche della liquidazione dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto del personale del C.N.VV.F., nonché dei riscatti ai fini TFS/TFR e delle prestazioni relative ai prestiti.

L’istituzione di questo Polo segna un passo significativo anche in termini di qualità del servizio offerto agli utenti, garantendo una gestione più efficiente e un risparmio nei costi operativi. Si aggiunge così a quelli già esistenti per Carabinieri ed Esercito, nonché per Marina Militare, Aeronautica e Guardia di Finanza.

La presentazione del Polo nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco è avvenuta ieri, martedì 13 maggio, presso la Sala Mancini di via Ciro il Grande 21, alla presenza del Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Emanuele Prisco, e del Presidente dell’Inps, Gabriele Fava. L’incontro è stato moderato dal Direttore Centrale Comunicazione Diego De Felice.

Il Presidente Fava ha sottolineato come: “Oggi formalizziamo un protocollo che offre un supporto concreto ai Vigili del Fuoco, le cui funzioni sono cruciali per la nostra comunità nazionale.” Questo approccio evidenzia l’impegno dell’Inps a costruire un sistema di servizi sempre più orientato al cittadino.

Nelle sue conclusioni, Fava ha specificato: “Il Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Interno e l’istituzione del Polo dei Vigili del Fuoco sono passi fondamentali verso un nuovo modello di welfare che si basa sulla personalizzazione dei servizi, avvalendosi delle nuove tecnologie e dell’Intelligenza artificiale. Ringrazio i Vigili del Fuoco per il loro costante impegno al servizio del Paese.”

Durante l’incontro, il Direttore Generale dell’Istituto, Valeria Vittimberga, ha illustrato il percorso che ha portato alla creazione del Polo, partendo dalla Deliberazione consiliare n. 100/2024, che ha adottato il Protocollo d’intesa tra l’Inps e il Ministero dell’Interno/Dipartimento dei Vigili del Fuoco, fino alla Circolare operativa Inps n. 55 del 5 marzo 2025.

Il Prefetto Attilio Visconti, Capo Dipartimento del CNVVF, ha messo in evidenza l’importanza di questa iniziativa, affermando: “La creazione di questo Polo è un passo fondamentale per il Corpo nazionale. Avere rappresentanza e supporto è cruciale per allineare i nostri diritti previdenziali a quelli delle altre articolazioni dello Stato”. Questo sottolinea come il Polo contribuisca anche a garantire l’equità tra le diverse forze operative.

Gabriele Uselli, Direttore Servizi al Territorio INPSS, ha commentato il percorso intrapreso, sottolineando come: “In meno di sei mesi siamo riusciti a realizzare un progetto ambizioso. Le sfide sono state molte, ma grazie al lavoro di squadra abbiamo dato vita al Polo e le premesse sono molto positive”.

Infine, il Sottosegretario Emanuele Prisco ha concluso: “Questa collaborazione con l’Inps ci permetterà di fornire risposte più efficaci ai bisogni del personale dei Vigili del Fuoco, migliorando l’efficienza dei servizi e il supporto istituzionale.”

Con questo progetto, si mira a raggiungere una maggiore integrazione e omogeneità nei servizi offerti su tutto il territorio nazionale, contribuendo così a creare valore pubblico e benessere per la collettività